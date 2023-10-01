انفصال الفنان اللبناني فارس كرم عن زوجته وتفاصيل خلافهما تخرج للعلن

عرب ترند- زعمت صفحة “charbelitta” المتخصصة بالأخبار الفنيّة، عبر منصة “إكس” أنّ الفنان فارس كرم قرّر الانفصال عن زوجته هبة عزيز.

وبحسب حساب “charbelitta” فإنّ خلافاً نشب بين فارس كرم وزوجته هبة عزيز، بسبب رغبة الفنان اللبنانيّ في إنجاب المزيد من الأولاد، لتوسيع عائلته، الأمر الذي رفضته زوجته.

وأضافت الصفحة أنّ هناك خلافات أخرى أدّت أيضاً إلى اتّخاذ قرار الانفصال، مشيرة إلى أنّ الثنائيّ باشر في معاملات الطلاق.

تداول خبر انفصال فارس كرم عن زوجته بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أحدث ضجة، خاصة بعد انتشار أسباب خلافاتهم للعلن. ورغم ذلك لم يعلق فارس كرم عن هذه الأخبار بالنفي أو التأكيد.

قبلات بين كرم ومايا دياب

وقبل فترة من انتشار خبر انفصاله، ظهر فارس كرم وهو يعانق ويقبل الفنانة مايا دياب بشكل حميمي، مما أثار انتقادات واسعة.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق ظهور الفنان فارس كرم والفنانة مايا دياب في إحدى السهرات، حيث ظهر

كرم وهو يُعانق ويُقبل مايا بطريقة حميمة وهي تضحك.

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وعقب الانتقادات التي تعرض لها، قال فارس كرم في تصريحات إعلامية: “مايا حبيبة قلبي، وهي من الناس التي تجمعني بها علاقة طيبة”.

واستكمل فارس كرم: “ومايا قريبة لقبي منذ 10 سنوات وهناك العديد من القصص التي تجمعنا، وأنا أفعل أي شيء أحبه لأني لا أؤذي أحدًا”.

آخر أعمال فارس كرم

فنيا، أطلق النجم اللبناني، فارس كرم، ثاني أغنيات ألبومه الغنائي الجديد بعنوان “عالسريع” بعد أن حطمت أغنيته الأولى “يسقط كل حدا سافل”، التي طرحها أخيرا، محققة نسية مشاهدة عالية.

وجاء طرح الأغنية على طريقة الفيديو ليركس من إنتاج شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” حصريا عبر قناة “روتانا” الرسمية على تطبيق “يوتيوب”.

وهذه الأغنية هي باللهجة اللبنانية ومن اللون الإيقاعي الشعبي الذي نجح به كرم وتناسب الحفلات والمهرجانات، وهي من كلمات وألحان الفنان فارس اسكندر الذي سبق وتعاون مع فارس كرم بأغنيته “قمرجي” و “هالله هالله يا دني” اللتين حققتا نجاحا باهرا، وهي من توزيع الموسيقي عمر صباغ.