شقيقة أحمد سامي العدل تكشف سبب وفاته ووالدته تودعه بشكل مؤثر (فيديو)

عرب ترند- صدم الوسط الفني في مصر، خلال الساعات الماضية، بوفاة نجل الفنان الراحل سامي العدل شكل مفاجئ، حيث أعلنت شقيقته رشا سامي العدل عن وفاة شقيقها المخرج الشاب أحمد العدل، في رسالة شاركتها عبر حسابها على “فيسبوك”.

وقالت رشا العدل، في منشورها: “إن لله وان اليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله اخويا و روحي أحمد سامي العدل برجاء الدعاء له اللهم اغفر له و ارحمه و ادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب و اجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

كما أعلن شقيقه خالد الخبر قائلاً : “توفي إلى رحمة الله تعالي اخويا احمد سامي العدل نسألكم الدعاء له”.

وودع جثمان الراحل أحمد سامي العدل عدد كبير من أقاربه وبوجود والدته ماجدة نور الدين وعائلته منهم عمه المنتج جمال العدل وثلة من النجوم التعازي منهم عمرو سلامة، هنادي مهنا، أحمد الشامي، إيمان العاصي، خالد يوسف ، أمير عيد وحسن ابو الروس ، هشام إسماعيل، وائل عبد العزيز وغيرهم.

سبب وفاة أحمد سامي العدل

ورحل المخرج الشاب بعدما أصيب بجلطة مفاجئة أدت لهبوط حاد في الدورة الدموية لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة ، وهو نفس المرض الذي أودى بحياة والده الفنان الراحل سامي العدل قبل 8 سنوات في مصر.

وقالت المنتجة المنفذة إسراء العدل، إن سبب وفاة أحمد سامي العدل لا يزال غامضًا، لافتة إلى أنه عانى من تجلطات على الرئة، مبينة أنه قد يكون أُصيب بفيروس “كورونا” في الفترة الماضية، مؤكدة أنها لا تعلم سبب إصابته بتلك التجلطات، وفق ما نقل موقع “القاهرة 24”.

وكان والده الفنان سامي العدل قد توفى عام 2015 بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف في عضلة القلب.

انهيار والدة أحمد العدل

وخلال تشيع جثمان نجلها إلى مثواه الأخير، انهارت والدته ماجدة نور الدين، إذ دخلت في نوبة بكاء شديدة، وبكت خلال خروج جثمان نجلها من مسجد الفاروق :”مع السلامة يابني…مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة يا ظهري ويا سندي”، كما انهار المخرج كريم العدل وشقيقه خالد سامي العدل أيضا.