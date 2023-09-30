سعد الصغير يوجه اتهاماً خطيراً لطليقته برلنتي عامر

عرب ترند- وجه الفنان الشعبي، سعد الصغير، اتهاماً خطيراً لطليقته الراقصة برلنتي عامر، خلال تقدمه ببلاغ للأجهزة الأمنية ضدها.

واتهم سعد الصغير، طليقته برلنتي عامر، بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، أثناء تواجده داخل أحد الفنادق الشهيرة في الهرم.

الصغير يتهم طليقته بضربه

وكشفت تقارير مصرية أن سعد الصغير تقدَّم ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد طليقته، أمس الجمعة، لافتًا إلى أنه تعرض لإصابة في الرأس، إثر اعتدائها عليه بالضرب مستخدمةً آلة حادة، وذلك على مرأى من المتواجدين في الفندق.

وجاء البلاغ بعد فترة من إخلاء جهات التحقيق سبيل سعد الصغير في واقعة اتهام زوجته هدير محمد له بتصويرها في غرفة نومها دون علمها.

وأكدت هدير محمد، في بلاغ لها، أن سعد الصغير عمل على تثبيت كاميرات في مسكن الزوجية وسيارتها الخاصة من أجل مراقبتها، وقائلة: “جوزي سعد الصغير مركّب ليَّ كاميرات في غرفة النوم، وأماكن داخل الشقة، وأنا حابة أُقدّم بلاغًا ضده، وعايزه حقي بالقانون”.

برلنتي تتهم الصغير بالسرقة

وفي وقت سابق، وجهت برلنتي عامر العديد من الاتهامات لطليقها، إذ اتهمته بسرقة أغنيتها الجديدة من أجل مطربة أخرى، مؤكدةً أنها تمتلك بعض الإثباتات لإعادة أغنيتها، مؤكدة بالقول: “يا سعد عايز تاخد مجهودي وأغنيتي الجديدة وتديها لمين ياه على الغدر، وكل ده علشان هي بتموت من بيرلنتي وأنت نفسك قولت كدة سيلام”. وتابعت مؤكدة امتلاكه بعض الإثباتات لإعادة أغنيتها: “على العموم واخدة سكرين شوت لكل المحادثات وإثباتات على أغنيتي”.

وأكدت برلنتي عامر في منشور آخر عبر “فيسبوك” عن تعرضها للتهديد من سعد الصغير، قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سعد، عملتلك إيه لكمية التهديدات دي، ربنا موجود، والبلد فيها قانون”.

وكانت برلنتي عامر، التي تزوجت سعد الصغير عام 2021، قد أثارت الجدل بإعلان انفصالها عن سعد الصغير بعد ثلاثة أيام من ظهورهما معاً في حفل زفاف حمزة الصغير.

وجاء انفصال الثنائي بعد فترة من إعلان سعد الصغير عودته لزوجته برلنتي عامر، بعد اتهامات بالسرقة والخيانة واللجوء إلى القضاء والمحاكم، متراجعاً في ذلك عن اتهامها بالخيانة واتهام والدتها بسرقة 75 ألف جنيه من سيارته.