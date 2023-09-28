من أشهر أعمالها “ميل يا غزيل”…نجوم الفن ينعون الفنانة نجاح سلام

عرب ترند- أعلن خلال الساعات الماضية،وفاة الفنانة اللبنانية نجاح سلام عن 92 عاماً، وفق ما أفادت به ابنتها سمر العطيفي عبر حسابها في “فيسبوك”.

وقالت سمر في منشور مقتضب: “وانتهى المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله”، مما جعل النجوم يسارعون لتعزيتها في وفاة والدتها التي تعتبر من أهم فنانات العصر الذهبي، إذ لمع اسمها بالعديد من الأغاني، التي لا تزال عالقة في أذهاننا مثل “ميّل يا غزيّل” و”لرميلك حالي”.

تفاعل النجوم مع وفاة نجاح سلام

تفاعل الكثير من النجوم والمتابعين على السوشيال ميديا في لبنان وخارجها مع خبر وفاة نجاح سلام، ومنهم الفنان ناصيف زيتون، حيث شارك تغريدة على منصة X، وكتب فيها “نجاح سلام كبرنا مع أعمالك وكنتِ مدرسة بالفن”.

ونعى زاهي وهبي الراحلة برسالة مطولة عبر “توتير سابقا”، قال فيها :”ترحل نجاح سلام، ويبقى صوتها المشعّ حاضراً في الذاكرة والوجدان، من آخر الكبار الذين طبعوا زمناً بفنهم الجميلة وأغنياتهم الخالدة”.

ترحل #نجاح_سلام، ويبقى صوتها المشعّ حاضراً في الذاكرة والوجدان.

من آخر الكبار الذين طبعوا زمناً بفنهم الجميلة وأغنياتهم الخالدة.

لها ركنٌ راسخ في قلبي وفكري هي التي كانت دائمة الحضور في برنامج خليك بالبيت ضيفةً متألقةً، ومحدِّثةً لبقة، ومُتصلةً تثري الحوار مع أي ضيفة، ومُحِبةً… pic.twitter.com/yZDnESo105 — Zahi Wehbe (@Zahiwehbe) September 28, 2023

وأضاف “لها ركنٌ راسخ في قلبي وفكري هي التي كانت دائمة الحضور في برنامج خليك بالبيت ضيفةً متألقةً، ومحدِّثةً لبقة، ومُتصلةً تثري الحوار مع أي ضيفة، ومُحِبةً تغمر الأستديو بباقات الورود التي ترسلها إكراماً لهذه الضيفة أو ذاك الضيف، لها الرحمة والمغفرة ولأسرتها وذويها ومحبيها خالص العزاء”.

كما عبرت ميريام فارس أيضاً عن حزنها الكبير، وكتبت تغريدة قالت فيها :”الفنانة القديرة يلي بحترمها كتير و بقدر فنها كتير ويلي مع اغانيها بديت مشواري الفني. رحلت من هالدني اليوم… الله يرحمك يا أسطورة نجاح سلام”.

الفنانة القديرة يلي بحترمها كتير و بقدر فنها كتير ويلي مع اغانيها بديت مشواري الفني. رحلت من هالدني اليوم… الله يرحمك يا اسطورة #نجاح_سلام 🌹💔 — Myriam Fares (@myriamfares) September 28, 2023

أما مروان الخوري، فقد كتب عبر منصة إكس أيضا: “وداعًا نجاح سلام، أعمالك رح تبقى حاضرة معنا للأبد”، بينما قال وسعد الحريري كتب على منصة X، “رحم الله الفنانة القديرة نجاح سلام ، واخلص التعازي لعائلتها ومحبيها”.

رحم الله الفنانة القديرة نجاح سلام ، واخلص التعازي لعائلتها ومحبيها. pic.twitter.com/sGmenhGxLK — Saad Hariri (@saadhariri) September 28, 2023

نجاح سلام

يشار إلى أن نجاح سلام اشتهرت بأغانيها الوطنية ومنها “يا أغلى اسم في الوجود”، وقد ولدت في بيروت، وتعلّمت الغناء من والدها الفنان والأديب محيي الدين سلام، الذي شجعها لدخول الفنّ من أوسع أبوابه.

الراحلة أحبّت الفنّ منذ صغرها، وفي عام 1948، اصطحبها والدها إلى القاهرة حيث عرّفها على أهم الفنانين، بينهم: أم كلثوم، والموسيقار فريد الأطرش وشقيقته اسمهان، والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

كانت انطلاقتها الأولى في مجال السينما، مع فيلم “على كيفك” مع ليلى فوزي، ثم فيلمها الثاني “ابن ذوات”، والذي غنت فيه عدة أغاني شهيرة لها، مثل “برهوم حاكيني، الشاب الأسمر”، ثم شاركت مع شكري سرحان وإسماعيل ياسين في فيلم “الدنيا لما تضحك”، وبعدها فيلم “الكمساريات الفاتنات”.

أبرز أغاني نجاح سلام، “أسرار الحب، يا شمعدان حارتنا، أنا النيل مقبرة الغزاة، إيه الحكاية، بالسلامة يا حبيبي، يا غزيل ميّل وغيرها.

وقد انقطعت عن الغناء منذ أكثر من 30 عاماً، وغابت عن الساحة الفنية إلى أن أعلن وفاتها يوم 28 سبتمبر2023.