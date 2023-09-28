"لن أرد على إساءة هذا الشخص"...ياسمين عز ترفض الاعتذار من نيشان وتتخذ هذا القرار

عرب ترند- قررت الإعلامية المصرية، ياسمين عز، اتخاذ إجراءات قانونية ورفع دعوى قضائية ضد الإعلامي اللبناني نيشان، على خلفية سخريته منها في منتدى الإعلام العربي في دبي لتأخرها عن حضور الجلسة التي كانت مقررة معه.

وأكدت الإعلامية المصرية المثيرة للجدل، ياسمين عز، رفض ااعتذار من نيشان بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أن تغيبها عن الجلسة كان لظروف خارجة عن إرادتها.

ياسمين عز تقاضي نيشان

وقالت ياسمين عز عبر حسابها الرسمي في موقع “فيسبوك”: “انطلاقاً من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير، وانطلاقاً من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً في إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع دعوى”.

وتابعت: “بناءً عليه، لن أرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء الى شخصي في غيابي وبشكل علني مرفوض أخلاقياً وقانونياً، وسوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقةً مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيزاً لدور القانون في ردع كل مَن تسوّل له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم”.

عز ترفض الاعتذار من نيشان

وأضافت:”أعتقد أن من تنجح في محاوره أهم إعلامي في مصر والوطن العربي عمرو أديب لا تخشى من محاورة أي إعلامي أخر مهما كان اسمه، مع ضرورة توضيح الأمر الخاص بإحدى الجلسات، بسبب ظرف خارجي ليس لي أي ضلع فيه بأي شكل من الإشكال، ومعلوم تماما لدى إدارة المنتدى المسئولة عن التنظيم، والعالمة بظروف التأخير عن الجلسة المعنية وملابساتها،بالإضافة إلي إني لم اعتذر لهذا الشخص ولن اعتذر، كما أشيع في بعض المواقع،لأن ببساطة هو من تجاوز في حقي وليس العكس”.

وكانت ياسمين عز قد تأخرت عن موعد الندوة التي كان مقرراً أن تحضرها مع الإعلامي اللبناني نيشان في المنتدى، ما دفع الأخير لرفض اعتذارها، فغادرت القاعة ليواصل نيشان الجلسة، ويسأل الحضور عن سبب تغيّب ياسمين عز في رأيهم، فتجيبه إحدى الحاضرات: “لتصنع تريند”، ويردّ عليها نيشان ساخراً: “المواقع الإباحية تجلب ملايين المشاهدات لكن هذا ليس تريند، التريند أن تصرّح بما يمس العمود الفقري والنخاع الشوكي للمجتمع، بس هي أكيد عم بتحضّر لصوتها الشتوي”.