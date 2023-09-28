في حلب…صاحب تاكسي يجعل التوصيل مجانياً احتفالا بالمولد النبوي الشريف(صور)

عرب ترند- تصدر صاحب تاكسي سوري، حديث السوشيال ميديا بتصرفه الإنساني خلال احتفال السوريين والأمة الإسلامية عامة بالمولد النبوي الشريف.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، صور لسيارة تاكسي وضع صاحبها على خلفيتها لافتة أعلن فيها عن مجانية التوصيل كامل يوم المولد النبوي الشريف.

وكتب سائق التاكسي في مدينة حلب السورية على اللافتة “بمناسبة المولد النبوي الشريف سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم،التوصيل اليوم مجاني”.

ونشر حسام اللحام، ملتقط الصورة، في تعليق على الصورة التي نشرها عبر حسابه في “فيسبوك” :” الخير في أمتي إلى يوم الدين اليوم الأربعاء ٢٧/٩/٢٠٢٣ صلى الله على سيدنا محمد هنا حلب”.

إشادة النشطاء بتصرف صاحب التاكسي

وحصدت صورة لافتة صاحب التاكسي الذي أعلن مجانية التوصيل، على ألاف اللايكات والتعليقات، حيث أشاد النشطاء في سوريا بتصرف صاحب التاكسي بهذه المناسبة الدينية الشريفة، متمنين له التوفيق فيه عمله وأن يرزقه الله المزيد وفق نواياه الحسنة.

وفي هذا السياق، قال أحد النشطاء في تعليق:” الله يجعله بميزان حسناتك ويرزقك ويعوض عليك”، بينما أكد آخر يدعى حسام اللحام صحة اللافتة، لافتا إلى أنه هو من قام بتصويرها،قائلا:” صح في الجميلية اليوم العصر أنا صورتها”.

وكتب آخر:”ماشاء الله حوله الله يرزقه ويبارك بأمثاله”، بينما تتالت التعليقات التي تشيد بما فعله صاحب التاكسي لم نتعرف على هويته وكانت كمايللي:” الله يرزقو أضعاف منيح لسا في خير” و” ماشاء الله..الله يبارك له برزقه و عمره وماله” و”يسعد حلب وأهل حلب..الله يجعلها في ميزان حسناتك يارب” و” الله يباركله…كل واحد ببين حبه للنبي على طريقته واستطاعته ما قصر”.

وفي تعليق يبدو أنه لابنته، قالت فيه:”بابا حبيبي الله يرزقك ويقويك ويمد بصحتك وعافيتك وميضرنا فيك ويجعلا بميزان حسناتك”.

واحتفل المسلمون يوم أمس الإربعاء 27 سبتمبر 2023/ 12 ربيع الأول 1445 بالمولد النبوي الشريف، حيث اختلفت الاحتفالات من دولة مسلمة إلى أخرى وسط إجماع على ترديد الابتهالات وذكر صفات الرسول محمد الله صلي الله عليه وسلم.

ففي مصر مثلا، احتفلت الطرق الصوفية بذكرى مولد النبي محمد، حيث انطلقت مسيرة تضم الآلاف من أتباع الطرق الصوفية إلى مسجد الحسين بوسط القاهرة.

وأكد المشاركون في الاحتفالات أنها تضفي جوًّا من البهجة على النفوس، وتم خلالها ترديد وردد المتصوفة المدائح النبوية ووزعوا الحلوى ابتهاجا بذكرى مولد الرسول الكريم.

كما أقامت فرقة الحضرة المصرية للإنشاد الصوفي حفلا شدت من خلاله بقصائد من التراث وقدمت من خلاله توليفة من الأغاني الصوفية والابتهالات.

أما في تونس، فإن الاحتفال بذكرى مولد النبوي الشريف يتمركز أساسا في مدينة القيروان، إذ أن لهذه المدينة ميزة خاصة، حيث يتدفق عليها عشرات آلاف الزوار الذين يسعون للمرور بتجارب روحية فريدة، ما يجعلها تشهد حركة اقتصادية لا تشهدها طيلة السنة.

هذا فضلا عن تميز التونسيين بأكلة خاصة تعد خصيصا خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وهي “عصيدة الزقوقو”.