شاركت في "وادي الذئاب"...وفاة ممثلة وإعلامية تركية شهيرة في ظروف غامضة

عرب ترند- صدم الجمهور التركي، خلال الساعات الماضية، بوفاة الممثلة ومقدّمة الأخبار الشهيرة سيدا فتّاح أوغلو في ظروفٍ غامضة.

وتمّ العثور على جثّة سيدا فتاح أوغلو داخل حديقة في مدينة اسطنبول وبجانبها مسدّس، في حين أشارت وسائل إعلامٍ تركية إلى أن الأنباء تفيد بانتحارها لأسباب مازلت مجهولة.

العثور على مسدس بجانب الجثة

ووفق تقارير إعلامية تركية، فإن الشرطة وجدت جثة سيدا فتاح أوغلو ملقاة على ظهرها، بجرح ناتج عن إطلاق نار في الجانب الأيمن من وجهها.

كما عثر على مسدس مرخص باسم الممثلة بجوار جثتها، وكان يحتوي على سبع رصاصات، بالإضافة إلى قذيفة فارغة، فيما أشارت ذات التقارير إلى أن الشرطة في تركيا عثرت أيضًا على أدوية مضادة للاكتئاب في حقيبتها الشخصية.

شهادة الطالب الذي عثر على الجثة

ووفق وسائل الإعلام التركية، فإن طالبٍ جامعي، وهو الذي عثر على جثة الممثلة والإعلامية في الحديقة، أنه سمع دوي طلقة نارية بينما كان يمارس رياضة المشي في المنطقة، ليعثر لاحقاً على الممثلة والمذيعة الشهيرة”.

وقال الطالب في تصريحاتها التي نقلتها وسائل إعلام تركية: “كنت أمارس المشي في الحديقة عندما سمعت صوت إطلاق نار، فتوجهت إلى مصدر الصوت ووجدت الممثلة سيدا فتاح أوغلو مصابة برصاصة في رأسها، فأبلغت الشرطة فورًا”.

هذا وقد تمّ نقل جثّة سيدا فتّاح أوغلو إلى مستشفى لعرضها على الطب الشرعي، بينما تواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات وفاة الممثلة والمذيعة الشهيرة، وذلك في وقتٍ لم يصدر أي بيان عن عائلتها حتى الآن.

حزن الوسط الفني

وتسبب وفاة الممثلة والإعلامية سيدا فتاح أوغلو في حالة من الحزن في الوسط الفني والمسرحي التركي،حيث أعرب مسرح المدينة في إسطنبول عن حزنه العميق بسبب هذا الحادث المأساوي، مشيرين إلى فقدانهم لواحدة من أبرز الممثلات في المسرح والتلفزيون التركي.

وقالت نقابة “مسارح المدينة”، التي كانت عضوا فيه، في رسالة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي:”نشعر بحزنٍ عميق لفقدان سيدا فتّاح أوغلو، الممثلة القديرة في مسرحنا…تعازينا لعائلة مسرح المدينة وأحباء الراحلة وعائلتها وأصدقائها وأقاربها”.

كما ذكر “اتحاد الممثلين” في بيانٍ آخر: “نشعر بحزن عميق لفقدان عضوتنا العزيزة، سيدا فتّاح أوغلو”، فضلا عن نعي العديد من زملائها منهم الممثل الشهير شاهان غوكباكار.

يذكر أن سيدا فتاح أوغلو تبلغ من العمر 44 عاماً، شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأعمال المسرحية كان أبرزها مشاركتها في مسلسل “وادي الذئاب” الشهير. كما كانت تعتبر واحدة من الوجوه المشهورة في عالم الفن التركي.